Жительница Коми съездила в Москву и Петербург, чтобы отдать деньги мошенникам

54-летняя жительница Коми испугалась уголовной ответственности за «финансирование терроризма» и лишилась более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

Неизвестные связались с потерпевшей под видом сотрудников правоохранительных органов, лжесиловик сообщил, что с банковского счета женщины был якобы заблокирован перевод на сумму 704 тысячи рублей, предназначенный для финансирования террористической деятельности. Угрожая уголовной ответственностью, аферисты предложили пройти процедуру «проверки» для подтверждения легальности сбережений.

Поверив злоумышленникам, женщина обналичила часть средств и выехала в Ухту, где передала курьеру более 2,8 млн рублей. Затем мошенники сообщили о необходимости продолжения «проверки». Потерпевшая закрыла оставшиеся счета и передала деньги курьерам в Москве и и Санкт-Петербурге.

Затем «куратор» сообщил, что на ее имя третьими лицами оформлен ипотечный кредит под залог недвижимости. Для аннулирования задолженности аферисты рекомендовали занять недостающую сумму у родственников. Полученные 2,3 млн рублей женщина также отдала курьеру в столичном регионе осознав, что ее обманули, обратилась в полицию. Общий ущерб составил 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее российская пенсионерка лишилась 11 млн рублей, решив переоформить пенсию.