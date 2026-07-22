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Общество

«Единая Россия» подключилась к решению ситуации с многодетной семьей в Омске

«Единая Россия» защитила многодетную семью из Омска от выселения
Александр Кряжев/РИА Новости

Вопрос с возможным выселением многодетной семьи Романовых из муниципального жилья в Омске урегулирован после вмешательства городских властей, прокуратуры и партии «Единая Россия». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, ситуация возникла на фоне того, что семья своевременно не представила документ, подтверждающий статус малоимущих, необходимый для сохранения права на муниципальное жилье. В результате была инициирована процедура, которая могла привести к выселению семьи.

Как отметил Поддубный, он обсудил ситуацию с мэром Омска Сергеем Шелестом. Глава города оперативно вмешался в ситуацию, после чего решение о выселении было отменено.

Поддубный также сообщил, что семья Романовых восстановлена в очереди на получение жилья. С должностными лицами, действия которых привели к возникновению ситуации, по информации военкора, проведена служебная работа. Он подчеркнул, что «безразличие» и ситуации, когда «за буквой закона не видят человека» недопустимы.

Поддубный отметил, что Наталья Романова воспитывает девятерых детей и награждена региональной медалью «Материнская слава». По его мнению, семья нуждается в содействии в получении собственного жилья, поскольку уже около 10 лет проживает в муниципальном жилом фонде, а сроки предоставления квартиры остаются неопределенными.

Отдельно Поддубный поблагодарил Шелеста, органы прокуратуры и партию «Единая Россия» — за оперативное решение вопроса.

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