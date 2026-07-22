Киргизским коммерсантам нанесен ущерб из-за атаки ВСУ на склады Wildberries

Предпринимателям из Киргизии, товары которых хранились на складах Wildberries в Московской и Тамбовской областях, был нанесен ущерб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Киргизии.

В релизе говорится, что глава министерства Бакыт Сыдыков встретился с представителем компании Wildberries-Russ в республике Александром Воробьевым. Сторонами были обсуждены последствия атаки беспилотников на логистические комплексы компании в Электростали и Котовске.

«В результате инцидента пострадали в том числе предприниматели из швейной отрасли, товары которых находились на складских объектах компании», – указывается в публикации.

Представители маркетплейса проинформировали министра о проведении работы по оценке ущерба, инвентаризации товаров, в том числе продукции, которая была произведена субъектами бизнеса Кыргызской Республики. После получения данных от компании Минкоммерции Киргизии планирует организовать дополнительные двусторонние встречи для выработки совместных решений и урегулирования вопросов, связанных с последствиями инцидента.

Ранее Ким заявила, что все склады Wildberries застрахованы.