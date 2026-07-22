Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Киргизским коммерсантам нанесен ущерб из-за атаки ВСУ на склады Wildberries

Киргизия заявила об ущербе бизнесу из-за атаки на склады Wildberries
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Предпринимателям из Киргизии, товары которых хранились на складах Wildberries в Московской и Тамбовской областях, был нанесен ущерб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Киргизии.

В релизе говорится, что глава министерства Бакыт Сыдыков встретился с представителем компании Wildberries-Russ в республике Александром Воробьевым. Сторонами были обсуждены последствия атаки беспилотников на логистические комплексы компании в Электростали и Котовске.

«В результате инцидента пострадали в том числе предприниматели из швейной отрасли, товары которых находились на складских объектах компании», – указывается в публикации.

Представители маркетплейса проинформировали министра о проведении работы по оценке ущерба, инвентаризации товаров, в том числе продукции, которая была произведена субъектами бизнеса Кыргызской Республики. После получения данных от компании Минкоммерции Киргизии планирует организовать дополнительные двусторонние встречи для выработки совместных решений и урегулирования вопросов, связанных с последствиями инцидента.

Ранее Ким заявила, что все склады Wildberries застрахованы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!