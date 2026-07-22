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Общество

В Карелии строитель сжег коллегу в бытовке из-за кражи колонки

Строитель из Ленобласти заживо сжег коллегу в бытовке и получил 16 лет колонии
Алексей Филиппов/РИА Новости

39-летний житель Ленинградской области признан виновным в расправе над своим знакомым, мужчина украл у спящего товарища телефон и колонку, а затем поджег бытовку, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает прокуратура республики Карелия.

По данным следствия, в декабре 2025 года двое мужчин приехали из Ленинградской области в поселок Новая Вилга на заработки. Они распивали спиртные напитки в бытовке, когда коллега заснул, обвиняемый забрал у него телефон, наушники, музыкальную колонку и рюкзак на сумму более семи тысяч рублей.

Чтобы скрыть кражу, он поджег куртку на вешалке и покинул помещение. Пострадавшего спасти не удалось. Поджигателя задержали, суд приговорил фигуранта к 16 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.

До этого в Нижегородской области мужчина пытался сжечь жену и дом из-за ссоры.

Ранее в Тверской области мужчина сжег дом, чтобы скрыть тяжкое преступление, но попался.

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