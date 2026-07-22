Воспитателя детского дома в Кузбассе обвинили в истязании детей

В Кузбассе воспитатель детского дома в течение двух лет истязал 18 подростков. Об этом сообщает СУ СК РФ кемеровской области.

По данным следствия, С сентября 2023 года по сентябрь 2025 года обвиняемый, ссылаясь на нарушения распорядка, жестоко обращался с 18 несовершеннолетними, самому младшему из которых было 11 лет. в возрасте от 11 до 15 лет, применяя к ним физическую силу и недозволительные методы воспитания. Причиной его жестокости были якобы нарушения воспитанниками распорядка.

В отношении бывшего заместителя директора учебно-воспитательного учреждения было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В ходе расследования допрошены более 40 свидетелей, проведено 13 очных ставок, 37 судебных экспертиз, включая психолого-психиатрические, и четыре опознания. Уголовные дело направлено в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

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