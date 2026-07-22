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Общество

В Пензенской области ссора на заправке закончилась угоном автомобиля

Житель Пензенской области из-за финансового конфликта угнал автомобиль знакомого
auto.ru

В Пензенской области финансовый конфликт между двумя молодыми людьми закончился угоном автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Все началось с того, как отдел МВД по Тамалинскому району обратился 17-летний юноша, заявивший об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Полицейские установили личность подозреваемого угонщика — им оказался ранее не судимый 19-летний молодой человек.

Полиция выяснила, что между молодыми людьми был финансовый спор. На одной из автозаправочных станций между ними вновь произошел конфликт, связанный с долгами. После ссоры владелец оставил автомобиль возле АЗС и ушел.

Как пояснил подозреваемый, после конфликта он, «разозлившись», сел в незапертый автомобиль. Не обнаружив ключей в замке зажигания, он замкнул провода, завел машину и уехал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее сообщалось, что ревнивая россиянка сожгла автомобиль приятеля.

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