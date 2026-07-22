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Общество

Пьяный петербуржец поссорился с подругой и заявил о бомбе в парикмахерской

В Петербурге мужчину отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Петербурга получил три года колонии за ложное сообщение о бомбе в салоне красоты. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По данным суда, нетрезвый петербуржец поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он позвонил в экстренные службы и сообщил, что в парикмахерской «Салончик у дома» на улице Кустодиева установлено взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но ничего не нашли. Личность звонившего установили, на суде мужчина полностью признал вину. По его словам, в ту ночь он употреблял водку, но оказалось, что это хлороформ. Обвиняемый добавил, что бросил пить, почти не выходит из дома и попросил суд о снисхождении. Ему назначено наказание в виде 3 лет и двух месяцев лишения свободы.

До этого в Вологодской области суд оштрафовал 54-летнюю женщину, которая терроризировала полицейских выдуманными историями. Сначала женщина сообщила, что ее избивают, затем, что в квартире спит пьяная соседка

Ранее россиянин от скуки сообщил в экстренные службы, что свел счеты с жизнью.

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