Владельцу ресторана с 2 звездами «Мишлен» грозит тюрьма за десерт с муравьями

В Сеуле владельцу ресторана со звездами Мишлен грозит срок за десерт с муравьями

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить владельца ресторана с двумя звездами Michelin к одному году лишения свободы за использование муравьев в десертах, пишет The Guardian.

Дело рассматривается в отношении ресторана, расположенного в престижном районе Каннам в Сеуле. По версии следствия, с 2021 года заведение подавало гостям сорбет, украшенный сушенными муравьями, предлагая попробовать необычный кисловатый вкус.

Расследование началось после публикаций в блогах и социальных сетях, где посетители рассказывали о необычном ингредиенте. Позже Министерство безопасности пищевых продуктов выяснило, что муравьи не входят в список насекомых, разрешенных для употребления в пищу в Южной Корее.

Согласно местному законодательству, использовать в качестве ингредиентов можно только десять видов насекомых. Для остальных требуется специальное временное разрешение, которого ресторан не получал. Прокуроры утверждают, что за четыре года заведение импортировало сушенных муравьев из США и Таиланда и продало около 12 тысяч десертов с этим ингредиентом.

Ранее муравьи помогли ученым увеличить срок службы солнечных панелей в два раза.