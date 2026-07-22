Подросток разбогател благодаря куртке из секонд-хенда

The Guardian: в США подросток купил куртку за $3 и продал ее почти за $90 тысяч

Подросток из американского штата Орегон приобрел в комиссионном магазине куртку всего за $3,07 (около 240,99 рубля), а затем продал ее на аукционе Sotheby's за $89,6 тыс. (более 7 млн рублей). Об этой истории сообщила британская The Guardian.

Куинн Браун рассказал, что в январе заметил ярко-желтую куртку в магазине Goodwill в Портленде. На ее спине было вышито имя легенды НБА Уилта Чемберлена — самого ценного игрока финальной серии 1972 года, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Нью-Йорк Никс».

Подросток занимается перепродажей дешевой одежды и в этот раз решил проверить происхождение находки. Он сравнил куртку с архивными фотографиями Чемберлена, обратил внимание на совпадение деталей вышивки и сопоставил размеры вещи с другой игровой формой баскетболиста ростом 2,2 метра.

После публикации фотографии в соцсетях с Брауном связались представители Sotheby's. За курткой к его дому отправили специальный бронированный автомобиль, после чего вещь выставили на торги.

В итоге лот продали за $89,6 тыс., хотя предварительно его оценивали в $150–250 тысяч. В Sotheby's назвали куртку исключительным памятным предметом из последнего сезона карьеры Чемберлена в НБА и подтвердили ее подлинность. Сам Браун признался, что не верил в такую удачу и назвал себя очень везучим.

Ранее в петербургском секонд-хенде подростки воровали вещи и принимали деньги от покупателей.