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Общество

В Сочи установили рекорд по числу стобалльников ЕГЭ

Мэр Прошунин: в Сочи 38 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Виталий Аньков/РИА Новости

В Сочи подвели итоги основного периода Единого государственного экзамена, который стал рекордным для города по количеству выпускников, набравших максимальные баллы. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

В 2026 году ЕГЭ в городе сдавали 2956 человек, из которых 2713 — выпускники 11-х классов.

По итогам экзаменационной кампании сразу 38 сочинских школьников получили по 100 баллов. Это лучший показатель за все время проведения ЕГЭ в городе. Кроме того, две выпускницы стали 200-балльницами. Ученица школы № 10 Олеся Ирская получила максимальные баллы по литературе и русскому языку, а Виктория Никифорова из гимназии № 8 набрала по 100 баллов по русскому языку и химии.

Прошунин отметил, что в прошлом году в Сочи было 25 стобалльников, то есть в этом году их на 13 больше. По его словам, такие результаты свидетельствуют о системной работе педагогов, поддержке родителей, а также знаниях и упорстве самих выпускников. Глава города добавил, что все отличившиеся школьники будут поощрены.

В Сочи сохраняются действующие меры поддержки для выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, и их преподавателей. Каждый стобалльник получит выплату в размере 50 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие таких учеников, — по 100 тысяч рублей.

Основной период Единого государственного экзамена проходил с 1 июня по 9 июля на базе 15 пунктов проведения экзаменов. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники могли воспользоваться так называемыми «президентскими днями» и пересдать один предмет по своему выбору.

Ранее сообщалось о регионах-лидерах по числу стобалльников ЕГЭ.

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