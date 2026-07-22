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Общество

Женщина из ревности пыталась отравить подругу и подмешала ей ртуть в напиток

В Бразилии учительница случайно выпила воду со ртутью и выжила
Remigiusz Gora/Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии женщину попыталась отравить ртутью ее подруга, сообщает Metropoles.

Жертвой преступления стала 43-летняя учительница из муниципалитета Ресифи. Ее знакомой предъявили обвинение по делу о попытке отравления.

По версии следствия, конфликт между женщинами возник на почве ревности. Было установлено, что подозреваемая подсыпала ртуть в бутылку с водой, которой пользовалась потерпевшая.

На записях, сделанных самой женщиной, зафиксирован момент, когда в емкость попадает неизвестное вещество. Позже экспертиза подтвердила наличие ртути в бутылке, а анализы выявили металл в крови и моче потерпевшей.

Несмотря на заключения экспертов, подозреваемая свою вину отрицает. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Ранее ученый обиделся на коллегу за повышение и с помощью ChatGPT пытался его отравить.

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