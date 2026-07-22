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Общество

Евший бананы на опоре ЛЭП россиянин снова сбежал из психбольницы

РИА Новости: в Приморье мужчина, евший бананы на опоре ЛЭП, сбежал от врачей
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

Приморец, который ранее сбегал из психиатрической клиники, забирался на опоры ЛЭП и публиковал экстремальные видео, снова покинул медучреждение. Об этом сообщает РИА Новости.

После очередной попытки побега приморца удалось задержать в аэропорту Артема, в ближайшее время его снова отправят на принудительное лечение. Приморский «человек-паук», по решению суда должен был пройти лечение в психиатрической больнице, но спустя время перестал посещать врача.

После этого он начал выкладывать видео, на которых без страховки сидел на вершине опоры ЛЭП и ел бананы, а также передавал привет знакомым стоя на большой высоте.

До этого в Нижнем Тагиле мужчину, сбежавшего из психбольницы, вновь отправили лечиться.

Ранее пассажира, напавшего с мачете на попутчиков в поезде Томск — Адлер, отправили в психбольницу.

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