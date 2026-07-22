Евший бананы на опоре ЛЭП россиянин снова сбежал из психбольницы

Приморец, который ранее сбегал из психиатрической клиники, забирался на опоры ЛЭП и публиковал экстремальные видео, снова покинул медучреждение. Об этом сообщает РИА Новости.
После очередной попытки побега приморца удалось задержать в аэропорту Артема, в ближайшее время его снова отправят на принудительное лечение. Приморский «человек-паук», по решению суда должен был пройти лечение в психиатрической больнице, но спустя время перестал посещать врача.
После этого он начал выкладывать видео, на которых без страховки сидел на вершине опоры ЛЭП и ел бананы, а также передавал привет знакомым стоя на большой высоте.
До этого в Нижнем Тагиле мужчину, сбежавшего из психбольницы, вновь отправили лечиться.
Ранее пассажира, напавшего с мачете на попутчиков в поезде Томск — Адлер, отправили в психбольницу.