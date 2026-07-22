Мальчик утонул после того, как его засосало в слив бассейна

В Китае 11-летний мальчик утонул из-за того, что его засосало в слив бассейна

В Китае 11-летний мальчик погиб во время занятий в бассейне после того, как его руку затянуло в сливное отверстие системы циркуляции воды, пишет Mothership.

По данным местных СМИ, ребенок находился в бассейне вместе с матерью, когда его левую руку и плечо затянуло в слив. Из-за сильного всасывания мальчик не смог освободиться, а его голова оказалась под водой.

Сообщается, что в момент происшествия рядом не было спасателя. По предварительной информации, первым неладное заметил другой ребенок, который побежал звать взрослых.

К бассейну прибежали мать мальчика и тренер по плаванию. Однако даже трое взрослых не смогли вытащить ребенка из-за силы всасывания. Тогда тренер отключил электропитание системы циркуляции, после чего мальчика удалось освободить.

К этому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако примерно через час реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть.

Власти закрыли бассейн и начали расследование. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а также проверяют возможные нарушения требований безопасности и халатность сотрудников спортивного центра.

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