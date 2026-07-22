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Россияне смогут оформить предзаказ на новые смартфоны Samsung

На Wildberries открылся предзаказ новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z
Shutterstock

На Wildberries появился предзаказ складных смартфонов нового поколения Samsung Galaxy Z, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Всего на платформе доступно более 100 предложений от разных продавцов. Клиенты Wildberries могут оформить предзаказ на Fold8 Ультра, Fold8 и Flip8.

Также на Wildberries можно оформить предзаказ на смарт-часы Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ультра2.

Чтобы оформить предзаказ, пользователю необходимо ввести название в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении. Устройства будут представлены в разделах «Мужчины выбирают» и «WB Бренды».

В пресс-службе отметили, что пользователи смогут увидеть информацию о приблизительном сроке доставки после добавления товара в корзину.

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