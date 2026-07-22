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Общество

В Наро-Фоминске обновили водопроводные сети

Более 15 участков водопроводных сетей отремонтировали в Наро-Фоминске
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Наро-Фоминске отремонтировали 17 участков водопроводных сетей и заменили 4 запорные задвижки, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты водоканала установили 3 запорные задвижки на водопроводных сетях в Апрелевке, Петровском и Молодежном. Также специалисты провели плановую очистку КНС № 721.

«Замена запорной арматуры — ключевой элемент инженерной системы. Задвижки герметично перекрывают участки трубопроводов, позволяют оперативно локализовать возможные нештатные ситуации и гибко управлять потоками воды», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что своевременная замена арматуры помогает поддерживать расчетные режимы работы сетей.

В ведомстве добавили, что плановые очистки канализационно-насосной станции исключают образование засоров и предотвращают сбои в работе оборудования.

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