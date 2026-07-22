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Гастроэнтеролог связала рост аутоимунных заболеваний с сырами с плесенью

Гастроэнтеролог Бережная: сыры с плесенью недостаточно исследованы, но пока считаются безвредными
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Плесень в сырах, колбасах и мясных продуктах считается пищевой и безвредной, однако ученые никогда не проводили исследования о безопасном количестве употребления подобных продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«Что касается сыров, колбас, мясных продуктов с плесенью, которые сегодня популярны, это считается пищевая плесень, и считается, что она безопасна. Однако серьезных исследований никто не проводил о количестве плесеневых грибов, которые вы можете съесть в готовых продуктах, продающихся в магазинах и запрограммированных именно этой плесенью, например, голубой плесенью, белой плесенью, то есть наши самые популярные любимые сыры», — сказала она.

По словам специалиста, в Европе наблюдается всплеск аутоиммунных заболеваний, который, по ее мнению, может быть связан с продуктами с плесенью и едой с истекающим сроком годности.

«В Европе на сегодняшний день очень резкий рост заболеваний аутоиммунных, в том числе и болезни Крона, и эту связь никто не изучал, есть она или нет. Но, тем не менее, фактор настораживающий. В Европе очень много продуктов с плесенью и очень много продуктов, которые, например, из супермаркетов выбрасываются, потому что срок годности заканчивается завтра. Очень много людей, у которых нет значительных средств, собирают эти продукты на специальных помойках, куда вывозят торговые центры, и вполне возможно, что употребляют в большем количестве те плесневые грибы, которые там начинают сильно размножаться. Возможно, с этим тоже связана какая-то проблема с ростом аутоиммунных заболеваний, но на сегодняшний день это никто не изучал», — добавила она.

Ранее гастроэнтеролог рассказала о последствиях случайного употребления плесени.

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