Австрийская полиция заняла дом, где родился Гитлер

Австрийская полиция официально открыла свой участок в здании, где родился Адольф Гитлер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей властей города Браунау-ам-Инн.

Они надеются, что это положит конец многолетним спорам о том, что делать с этим домом, и предотвратит паломничество неонацистов.

Дом, где 20 апреля 1889 года родился Гитлер, находился в частной собственности и долгое время арендовался государством под центр для людей с ограниченными возможностями. В 2016 году парламент Австрии принял закон, позволяющий конфисковать здание у его владелицы Герлинды Поммер. В 2017 году оно было принудительно выкуплено властями у женщины за €810 тыс.

После реконструкции стоимостью около €20 млн фасад здания был перекрашен из желтого в белый цвет, а над входом повесили вывеску «Полиция». Единственным напоминанием об истории дома остался установленный рядом мемориальный камень из бывшего концлагеря Маутхаузен.

Руководитель исторического отдела МВД Австрии Штефан Мльцох пояснил, что целью превращения дома в полицейский участок было исключить любую ассоциацию этой постройки с Гитлером и лишить ее ореола таинственности. Гитлер жил в этом доме лишь несколько недель в 1889 году, а при Третьем рейхе там располагался музей искусств.

Бургомистр Браунау-ам-Инн Йоханнес Вайдбахер признал, что использование здания в благотворительных целях сделало бы его слишком доступным для публики.

При этом австрийский комитет Маутхаузена, объединяющий переживших Холокост, раскритиковал превращение дома в полицейский участок и призвал больше делать для привлечения внимания к преступлениям Гитлера. По его мнению, число неонацистов, совершающих паломничество в Браунау, не уменьшится.

Ранее ФСБ рассекретила показания камердинера Гитлера.