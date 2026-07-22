Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Сбер поможет россиянам защитить пароль от мошенников

Сбер представил игровой тренажер для генерации паролей
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

На портале киберграмотности «Кибрарий» появилась бесплатная игра-генератор «Змейка», которая поможет создать надежный пароль и защитить учетную запись от мошенников, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках игры-генератора пользователь на протяжении 90 секунд управляет змейкой и собирает разные символы. В конце игры система покажет, получилось ли создать надежный пароль из собранных символов.

Получившийся пароль можно сразу использовать для своих учетных записей.

Эксперты отметили, что 60% всех паролей удается взломать в течение первого часа. Это происходит из-за того, что люди используют для паролей слабые комбинации. Эксперты добавили, что надежность паролей зависит от его длины, разнообразия и полной случайности символов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!