Сбер поможет россиянам защитить пароль от мошенников

На портале киберграмотности «Кибрарий» появилась бесплатная игра-генератор «Змейка», которая поможет создать надежный пароль и защитить учетную запись от мошенников, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках игры-генератора пользователь на протяжении 90 секунд управляет змейкой и собирает разные символы. В конце игры система покажет, получилось ли создать надежный пароль из собранных символов.

Получившийся пароль можно сразу использовать для своих учетных записей.

Эксперты отметили, что 60% всех паролей удается взломать в течение первого часа. Это происходит из-за того, что люди используют для паролей слабые комбинации. Эксперты добавили, что надежность паролей зависит от его длины, разнообразия и полной случайности символов.