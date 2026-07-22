В Краснодаре выросло число поврежденных от удара ВСУ домов

Количество поврежденных из-за атаки украинских беспилотников домовладений в Краснодаре увеличилось до 16. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что в городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба. По последним данным, повреждены 10 частных и шесть многоквартирных домов. В медицинских учреждениях города остаются госпитализированными три человека, добавили в оперштабе.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома и складской комплекс в Краснодаре, два частных дома в станице Динской. Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Кроме того, в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы, предприятие атаковали 16 беспилотников. В местной администрации назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. Подробнее о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК РФ квалифицировал ночные атаки ВСУ на Краснодар и Невинномысск как теракт.