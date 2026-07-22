Россиянка заявила об ограблении и изнасиловании, чтобы оправдать прогул на работе

В Крыму 20-летняя девушка решила оправдать прогул на работе, заявив об ограблении и изнасиловании. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
Инцидент произошел в марте. Жительница Севастополя обратилась в правоохранительные органы и заявила, что ее якобы ограбили и изнасиловали. Чтобы добавить убедительности своим словам, злоумышленница сама нанесла сама себе травмы.
Стражи порядка провели проверку и выяснили, что девушка лжет. Заявительница в этом созналась и рассказала, что таким путем пыталась оправдать свое отсутствие на работе, не раскрывая реальной причины.
В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения. В данный момент материалы уже направлены в суд.
Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить девушку, которая давала двухлетнему сыну выпить и покурить.