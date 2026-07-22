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Общество

Россиянка заявила об ограблении и изнасиловании, чтобы оправдать прогул на работе

В Крыму девушка заявила об изнасиловании, чтобы оправдать прогул на работе
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Крыму 20-летняя девушка решила оправдать прогул на работе, заявив об ограблении и изнасиловании. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

Инцидент произошел в марте. Жительница Севастополя обратилась в правоохранительные органы и заявила, что ее якобы ограбили и изнасиловали. Чтобы добавить убедительности своим словам, злоумышленница сама нанесла сама себе травмы.

Стражи порядка провели проверку и выяснили, что девушка лжет. Заявительница в этом созналась и рассказала, что таким путем пыталась оправдать свое отсутствие на работе, не раскрывая реальной причины.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения. В данный момент материалы уже направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить девушку, которая давала двухлетнему сыну выпить и покурить.

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