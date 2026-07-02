В Крыму будут судить девушку, которая давала двухлетнему сыну выпить и покурить

Жительница Крыма предстанет перед судом за жестокое обращение с маленьким сыном

В Севастополе 20-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против своего двухлетнего сына, сообщает СУ СКР по республике Крым.

В отношении крымчанки возбудили уголовное дело из-за видеозаписи, обнаруженной правоохранителями в соцсетях в ноябре 2025 года. На кадрах она давала своему ребенку спиртное и предлагала ему покурить.

После этого мальчика изъяли из семьи, а его мать угодила под следствие. Тогда выяснилось, что она не раз давала сыну алкоголь и наркотическое вещество, а также применяла к нему физическую силу.

Женщине вменяют вовлечение ребенка в употребление алкоголя, склонение к употреблению наркотических средств, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением. Также судом будет рассмотрен вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее в Петербурге юный вейпер покурил тайком от отца и упал в судорогах.