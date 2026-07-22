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Общество

Стали известны сроки приезда первой с 2022 года группы японских студентов в РФ

МИД Японии анонсировал первую с 2022 года отправку студентов в Россию в августе
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Япония впервые с 2022 года на правительственном уровне направит в Россию группу из 15 студентов для изучения русского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Японские учащиеся прибудут в Санкт-Петербург в августе. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях, поддержка гуманитарных обменов остается важной задачей, выполнение которой имеет критическое значение в долгосрочной перспективе.

«Мы считаем крайне важным для молодого поколения, которому предстоит поддерживать будущие японско-российские отношения, изучение языков друг друга и участие в обменах», — добавили в министерстве.

Программа молодежных обменов между РФ и Японией была запущена в 1999 году и приостановлена по решению Токио в 2022 году. За это время в ней приняли участие около 9,8 тысячи человек.

Возобновление поездок стало возможным после смягчения в сентябре 2025 года рекомендаций для граждан Японии, которые теперь допускают поездки в Россию при наличии «неизбежных обстоятельств», включая учебу и гуманитарные цели.

Ранее стало известно о возобновлении обмена студентами между РФ и Японией.

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