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Общество

В Петербурге подростка обвинили в поджоге объектов транспортной инфраструктуры

СК РФ: 14-летнего петербуржца будут судить за теракт на железной дороге
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о террористическом акте. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, 14-летний юноша приобрел горючую жидкость и лом, с которыми пришел к железнодорожному перегону между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейный и батарейный шкафы. В заявлении уточняется, что преступление было совершено 19 июля.

«На допросе подросток рассказал, что через бот знакомств вступил в переписку с ровесницей, которой, по ее просьбе, отправил геолокацию ряда общественных мест в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.

Позднее с юношей связались неизвестные, которые убедили его, что он нарушил закон и будет привлечен к уголовной ответственности. Злоумышленники предложили несовершеннолетнему повредить объект транспортной инфраструктуры в обмен на снятие обвинений. Подросток согласился и выполнил задание, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд уже избрал юному петербуржцу меру пресечения, запретив осуществлять определенные действия. В частности, юноша не может покидать свой дом и пользоваться электронными средствами связи.

Ранее в Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в поджоге газовой заправки.

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