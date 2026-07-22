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Общество

Стало известно, когда в Грузии заработает реестр иностранцев

Реестр иностранцев в Грузии заработает 1 сентября
Shutterstock

1 сентября в Грузии заработает единый реестр учета иностранцев и их трудового положения. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Администрирование платформы будет осуществлять агентство развития государственных сервисов Министерства юстиции.

Отмечается, что предполагается создание единой базы иностранных граждан с учетом биометрических данных.

На основании реестра за нелегалами будет следить МВД Грузии.

О планах создать данный сервис стало известно в июне.

Уточнялось, что в базе будет регистрироваться въезд любого иностранного гражданина в Грузию во избежание нарушения им миграционных регуляций.

Тогда же власти республики решили учредить специальную для проверки подлинности браков иностранцев с грузинскими гражданами.

Ранее в Грузии заявили о победе над коррупцией во власти.

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