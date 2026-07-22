Стало известно, когда в Грузии заработает реестр иностранцев

1 сентября в Грузии заработает единый реестр учета иностранцев и их трудового положения. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Администрирование платформы будет осуществлять агентство развития государственных сервисов Министерства юстиции.

Отмечается, что предполагается создание единой базы иностранных граждан с учетом биометрических данных.

На основании реестра за нелегалами будет следить МВД Грузии.

О планах создать данный сервис стало известно в июне.

Уточнялось, что в базе будет регистрироваться въезд любого иностранного гражданина в Грузию во избежание нарушения им миграционных регуляций.

Тогда же власти республики решили учредить специальную для проверки подлинности браков иностранцев с грузинскими гражданами.

Ранее в Грузии заявили о победе над коррупцией во власти.