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Общество

Стала известна судьба россиянки, выбросившей сына с пятого этажа за непослушание

На Кубани осудили женщину, выбросившую сына с пятого этажа за непослушание

На Кубани вынесли приговор женщине, которая погубила пятилетнего сына, выбросив его с высоты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Все случилось в августе 2024 года в городе Крымске Краснодарского края, когда пьяная женщина находилась дома со своим сыном. Родительница разозлилась из-за того, что мальчик ее не слушался. Она открыла балкон, подняла ребенка над подоконником и сбросила его с пятого этажа.

В результате случившегося мальчик не выжил. Во время разбирательства женщина заявила, что не хотела погубить ребенка. Суд признал ее виновной по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Ранее сообщалось, что россиянку, пытавшуюся заколоть ножом двухмесячного сына, отправили на лечение.

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