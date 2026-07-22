«Аэрофлот» перевез двух амурских тигриц в Москву

«Аэрофлот» организовал транспортировку двух тигриц из Приморья в Москву

«Аэрофлот» перевез двух амурских тигриц из Приморья в Москву, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс был совершен 21 июля из Владивостока в Шереметьево.

«Аэрофлот» совместно с центром «Амурский тигр» организовали безопасную и комфортную транспортировку хищниц. Также перед транспортировкой животных «Аэрофлот» безвозмездно перевез пустые транспортные клетки из Москвы во Владивосток.

В авиакомпании отметили, что первую самку в возрасте около 3 лет отловили в Облученском районе Еврейской автономной области. У хищницы была тяжелая травма задней лапы из-за неправильного срастания костей. Специалисты предполагают, что перелом тигрица получила в результате ДТП.

Вторую амурскую тигрицу нашли в Хасанском районе Приморского края. Ей примерно 10 лет и у нее травмирована передняя левая лапа.

Обеих тигриц разместят в хосписе диких кошек «Дом тигра» в Ленинградской области.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о транспортировке сразу четырех хищников, которые стали участниками масштабной межгосударственной программы по интродукции амурского тигра на территории Казахстана.

Всего с 2020 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 24 амурских тигра.