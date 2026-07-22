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Общество

На видео попало, как собака спасла 6-летнего мальчика от нападения медведя

В США собака спасла 6-летнего мальчика от медведя и попала на видео

В Коннектикуте домашняя собака спасла шестилетнего мальчика от нападения черного медведя. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную возле дома семьи, пишет Daily Mail.

На записи видно, как мальчик по имени Колтон играет на подъездной дорожке, когда к нему неожиданно бросается молодой черный медведь. В этот момент семейная собака Белла, помесь хаски, мгновенно среагировала. Она с громким лаем бросилась навстречу хищнику и даже укусила его за заднюю лапу. Испугавшись, медведь врезался в стоявшую во дворе лодку, после чего убежал через соседние участки в лес.

Отец мальчика рассказал, что сразу понял: происходит что-то серьезное, услышав необычный, агрессивный лай Беллы. По его словам, именно действия собаки предотвратили возможные последствия. Позже собаку также отметили власти штата: сенатор Стивен Хардинг и депутат Джо Канино вручили ей почетную грамоту и лакомства.

«Некоторые герои носят плащи. А у некоторых — четыре лапы», — написал Хардинг в соцсетях.

Ранее стая собак защитила хозяек от насильника.

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