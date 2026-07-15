Стая собак защитила хозяек от насильника

Стая собак в Мельбурне защитили хозяек от насильника, пишет Daily Mail.

В Мельбурне шесть собак встали на защиту хозяек, когда на них напал мужчина, выбежавший из кустов. Одной женщине удалось вырваться, тогда он набросился на вторую, но и та дала отпор.

В этот момент собаки обеих женщин бросились на обидчика. Одна из собак вцепилась мужчине в ногу и порвала штаны. Нападавший с криками отбивался, но в итоге скрылся в туннеле под автострадой . Он до сих пор находится на свободе, офицеры ведут его поиски. В полиции сообщили, что квалифицируют инцидент как попытку изнасилования.

Ранее бездомная собака в Индии ценой собственной жизни спасла от ядовитой змеи 30 детей. Жители деревни почтили пса человеческими почестями: накрыли его тело белой тканью и украсили цветами, провожая в последний путь.