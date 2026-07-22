Родителям дали советы, как помочь ребенку стать ответственным летом

Во время летних каникул важно изменить привычный режим ребенка, чтобы создать условия для развития у него самостоятельности и лидерских качеств. Для этого школьник должен оказаться там, где не работают уже привычные ему шаблоны поведения. Об этом kp.ru рассказала педагог Элина Варфоломеева.

По словам специалиста, летом ребенку стоит чаще бывать в новых местах на природе, познакомиться с новой компанией и сократить использование гаджетов. При этом не рекомендуется стремиться заполнять все свободное время школьника, поскольку скука способствует развитию творчества и самостоятельности.

Педагог также посоветовала родителям давать ребенку зоны ответственности, например уход за огородом, животным или младшим братом в течение части дня.

Эксперт подчеркнула, что не менее важно предоставлять ребенку возможность самостоятельно переживать свои неудачи. Не следует сразу утешать его при любом поражении, предоставив время справиться с разочарованием самостоятельно.

Специалист также отметила, что для развития социальных навыков необходимо живое общение со сверстниками. Этому могут способствовать отдых в летнем лагере, прогулки с дворовой компанией или поездка к родственникам.

«Лидерство — это навык, который формируется в конкретных условиях. Эти условия — ситуации, где ребенок вынужден принимать решения, нести их последствия и взаимодействовать с другими людьми без взрослого-буфера. Разрешите ребенку рисковать, решать что-то самому, чтобы он научился выбирать и отвечать за последствия», — объяснила она.

Педагог предупредила, что ребенок, который никогда не сталкивался с критикой со стороны родителей, не умеет принимать обратную связь.

До этого исследование Аналитического центра Университета «Синергия» показало, что большинство россиян не готовы надолго разлучаться со своими детьми во время летних каникул. Для 41% респондентов оптимальный срок разлуки составляет до одной недели, для 24% родителей — до двух-трех недель, а для 16% опрошенных — до четырех.

Ранее стало известно, что каждый четвертый ученик начинает скучать по школе через месяц после начала каникул.