Полицейский приехал на место ДТП и узнал, что погибшей оказалась его жена

В США полицейский приехал на место аварии и узнал в погибшей свою жену

В США полицейский Франсиско Малага прибыл по вызову на место серьезной аварии и обнаружил, что в этом ДТП погибла его жена Патрисия, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 21-летний Мэттью Смит, находившийся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, проехал на красный свет на скорости около 113 км/ч в зоне, где разрешено не более 50 км/ч, и врезался в автомобиль Патрисии.

Спасатели более 30 минут извлекали женщину из перевернувшегося автомобиля, однако врачи не смогли ее спасти. У супругов осталась двухлетняя дочь.

Расследование установило, что перед аварией Смит всю ночь употреблял алкоголь в нескольких заведениях, несмотря на уговоры друзей не садиться пьяным за руль. В суде Мэттью признал вину по нескольким обвинениям, включая убийство по неосторожности при отягчающих обстоятельствах и управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он попросил прощения у семьи погибшей, заявив, что полностью осознает последствия своих действий.

Кроме того, семья погибшей подала гражданский иск против Смита, а также нескольких заведений, где, по их утверждению, ему продавали алкоголь, несмотря на то, что на тот момент он еще не достиг установленного законом возраста для его покупки.

Ранее мужчина попытался угнать медицинский вертолет с места ДТП.