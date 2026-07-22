Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Полицейский приехал на место ДТП и узнал, что погибшей оказалась его жена

В США полицейский приехал на место аварии и узнал в погибшей свою жену
ABC7/GoFundMe

В США полицейский Франсиско Малага прибыл по вызову на место серьезной аварии и обнаружил, что в этом ДТП погибла его жена Патрисия, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 21-летний Мэттью Смит, находившийся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, проехал на красный свет на скорости около 113 км/ч в зоне, где разрешено не более 50 км/ч, и врезался в автомобиль Патрисии.

Спасатели более 30 минут извлекали женщину из перевернувшегося автомобиля, однако врачи не смогли ее спасти. У супругов осталась двухлетняя дочь.

Расследование установило, что перед аварией Смит всю ночь употреблял алкоголь в нескольких заведениях, несмотря на уговоры друзей не садиться пьяным за руль. В суде Мэттью признал вину по нескольким обвинениям, включая убийство по неосторожности при отягчающих обстоятельствах и управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он попросил прощения у семьи погибшей, заявив, что полностью осознает последствия своих действий.

Кроме того, семья погибшей подала гражданский иск против Смита, а также нескольких заведений, где, по их утверждению, ему продавали алкоголь, несмотря на то, что на тот момент он еще не достиг установленного законом возраста для его покупки.

Ранее мужчина попытался угнать медицинский вертолет с места ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!