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Общество

Мужчина попытался угнать медицинский вертолет с места ДТП

В США мужчина устроил ДТП и попытался угнать прилетевший медицинский вертолет
Hernando County Sheriff's Office

Во Флориде мужчина был арестован после того, как попытался завладеть медицинским вертолетом, прилетевшим на место ДТП, которое он сам и устроил, пишет New York Post.

По данным полиции, Райли Феррер двигался на север по трассе, когда потерял управление своим пикапом. Автомобиль съехал с дороги, столкнулся с другой машиной и перевернулся в лесистой местности.

В результате аварии два человека получили тяжелые травмы. Для их срочной транспортировки в больницу на место происшествия был направлен медицинский вертолет. Ради его посадки сотрудники офиса шерифа временно перекрыли полосы движения на трассе.

Пока спасатели готовили пострадавших к эвакуации, Феррер попытался проникнуть в медицинский вертолет и, по версии следствия, предпринял попытку его угона. Его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

После задержания мужчину доставили в больницу для медицинского осмотра. По информации дорожной полиции Флориды, он отказался сотрудничать с персоналом и покидать территорию медицинского учреждения, в связи с чем потребовалось вмешательство сотрудников полиции.

В отношении мужчины выдвинуты обвинения в попытке завладения транспортным средством и трех эпизодах сопротивления сотрудникам полиции без применения насилия.

Ранее в США два миллиона пчел оказались на свободе после ДТП.

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