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Общество

Опрос: почти половина россиян не купят квартиру без балкона

В России 46% граждан не готовы покупать квартиру без балкона
Gubin Yury/Shutterstock/FOTODOM

Удобная планировка и большая площадь стали главными требованиями россиян к новому жилью. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией ПИК.

Выяснилось, что самым частым стоп-фактором оказалось отсутствие балкона — его указали 46% опрошенных. Также в число решающих недостатков вошли неудачная и неэффективная планировка (45%), слишком маленькая кухня (45%), проходные комнаты (39%) и низкие потолки (38%).

Среди обязательных характеристик респонденты чаще всего называли балкон, террасу или лоджию, а также разнесенные комнаты — мастер-спальню для родителей и отдельные детские. Оба варианта выбрали по 41% опрошенных. Еще 31% обращают внимание на хорошую естественную освещенность, а 25% — на вид из окон.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова до этого рассказала, что спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5%, и эта тенденция продолжится в 2027 году, если не произойдет резких изменений ключевой ставки.

По ее словам, снижение ключевой ставки постепенно сделает рыночную ипотеку доступнее. Однако для восстановления спроса на новостройки необходимо сокращение ценового разрыва со вторичным жильем.

Ранее россиянам рассказали, как получить скидку на вторичную квартиру.

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