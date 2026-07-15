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Общество

В Приморье врачи вернули к жизни пациента, у которого на 15 минут остановилось сердце

В Приморье врачи спасли 61-летнего пациента после 15-минутной остановки сердца
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Приморье врачи спасли 61-летнего мужчину, у которого на 15 минут остановилось сердце. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

В субботу, 11 июля, бригада СМП приехала на вызов и диагностировала у пациента острый инфаркт миокарда. Когда медики начали оказывать мужчине помощь, у него остановилось сердце. Фельдшеры сразу начали реанимацию и за четверть часа восстановили сердечный ритм.

После стабилизации пациента доставили в реанимацию районной больницы. Несмотря на крайне тяжелое состояние и кому, медикам удалось добиться положительной динамики.

В тот же день мужчину перевели в сосудистый центр Уссурийска, а затем — в Приморскую краевую клиническую больницу №1 для специализированного лечения. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он продолжает лечение под наблюдением врачей.

Ранее в Чите женщина выжила после пяти остановок сердца.

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