В Приморье врачи вернули к жизни пациента, у которого на 15 минут остановилось сердце

В Приморье врачи спасли 61-летнего мужчину, у которого на 15 минут остановилось сердце. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

В субботу, 11 июля, бригада СМП приехала на вызов и диагностировала у пациента острый инфаркт миокарда. Когда медики начали оказывать мужчине помощь, у него остановилось сердце. Фельдшеры сразу начали реанимацию и за четверть часа восстановили сердечный ритм.

После стабилизации пациента доставили в реанимацию районной больницы. Несмотря на крайне тяжелое состояние и кому, медикам удалось добиться положительной динамики.

В тот же день мужчину перевели в сосудистый центр Уссурийска, а затем — в Приморскую краевую клиническую больницу №1 для специализированного лечения. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он продолжает лечение под наблюдением врачей.

Ранее в Чите женщина выжила после пяти остановок сердца.