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Россиян предупредили о риске потерять зубы из-за чистки после некоторых продуктов

Стоматолог Дзгоева: чистка зубов после фруктов удаляет с них верхний слой эмали
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Польза чистки зубов сразу после употребления сладких фруктов – это миф. На самом деле так человек рискует нанести зубам серьезный вред, практически стерев верхний слой эмали, предупредила в беседе с RT стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Илона Дзгоева.

Она пояснила, что во фруктах и ягодах, в том числе в яблоках, цитрусовых, винограде, клубнике и смородине, содержатся органические кислоты, на время понижающие pH во рту. За счет этого верхний слой эмали становится пористым, мягким как «влажный мел».

«В норме слюна нейтрализует эту кислоту и насыщает эмаль минералами в течение 30—60 минут, — пояснила врач. — Если почистить зубы сразу, то человек стирает размягчённый верхний слой».

При одноразовой чистке эффект будет незаметен, однако если человек делает это на постоянной основе, то эмаль будет становиться всё тоньше и тоньше, со временем чувствительность зубов на горячее, холодное и сладкое резко повысится. В этом отношении особенно опасно чистить зубы после цитрусовых, киви, ананасов, гранатов, зелёных яблок, клюквы, смородины и так далее. Сами по себе эти фрукты и ягоды полезны, но после них следует полоскать рот обычной водой, смывая остатки кислоты, отметила Дзгоева.

Также она порекомендовала по возможности после употребления фруктов пожевать жвачку в течение трёх–пяти минут, так как это способствует слюноотделению, полезному для нейтрализации кислот. Чистить зубы допустимо не ранее чем через полчаса–час после употребления фруктов, заключила специалист.

Ранее стоматолог объяснил связь болезней зубов с проблемами с ЖКТ.

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