Россиян предупредили о риске потерять зубы из-за чистки после некоторых продуктов

Польза чистки зубов сразу после употребления сладких фруктов – это миф. На самом деле так человек рискует нанести зубам серьезный вред, практически стерев верхний слой эмали, предупредила в беседе с RT стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Илона Дзгоева.

Она пояснила, что во фруктах и ягодах, в том числе в яблоках, цитрусовых, винограде, клубнике и смородине, содержатся органические кислоты, на время понижающие pH во рту. За счет этого верхний слой эмали становится пористым, мягким как «влажный мел».

«В норме слюна нейтрализует эту кислоту и насыщает эмаль минералами в течение 30—60 минут, — пояснила врач. — Если почистить зубы сразу, то человек стирает размягчённый верхний слой».

При одноразовой чистке эффект будет незаметен, однако если человек делает это на постоянной основе, то эмаль будет становиться всё тоньше и тоньше, со временем чувствительность зубов на горячее, холодное и сладкое резко повысится. В этом отношении особенно опасно чистить зубы после цитрусовых, киви, ананасов, гранатов, зелёных яблок, клюквы, смородины и так далее. Сами по себе эти фрукты и ягоды полезны, но после них следует полоскать рот обычной водой, смывая остатки кислоты, отметила Дзгоева.

Также она порекомендовала по возможности после употребления фруктов пожевать жвачку в течение трёх–пяти минут, так как это способствует слюноотделению, полезному для нейтрализации кислот. Чистить зубы допустимо не ранее чем через полчаса–час после употребления фруктов, заключила специалист.

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