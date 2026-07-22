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Общество

Толпа школьников надругалась над девочкой в российской деревне

В Нижегородской области толпа школьников надругалась над девочкой
Pixabay

В Нижегородской области толпа детей заблокировала девочку в тихом месте и надругалась над ней. Об этом сообщает «Кстати...».

Инцидент произошел в одной из деревень Лукояновского района. Предварительно, около восьми школьников в возрасте от десяти до 14 лет остановили 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде, и не пропускали ее. Одна из агрессоров на какое-то время перекрыла ей кислород, а мальчики оголились перед жертвой. По словам пострадавшей, дети ее «зажимали». Все это сопровождалось оскорблениями и угрозами.

Девочка успела включить диктофон — на записи слышно, как агрессоры заставляют ее встать на колени, обсуждают ее нижнее белье и задают вопросы про половые органы. В какой-то момент ей удалось убежать и попросить о помощи у прохожих.

После инцидента сотрудники ПДН провели беседу с участниками случившегося и их родителями. Нападавшие принесли извинения. Уголовное дело по факту произошедшего не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что москвичка заставила девочку встать на колени и целовать ей ноги.

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