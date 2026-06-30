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Общество

Трехлетняя девочка забралась в стиральную машину и потеряла сознание

В Таиланде трехлетняя девочка застряла и два часа просидела в стиральной машине
Pixabay

В Таиланде трехлетняя девочка залезла в стиральную машину и потеряла сознание, передает Channel 8.

В тайской провинции Пхангнга спасатели освободили трехлетнюю девочку, которая более двух часов просидела внутри бака стиральной машины для сухого отжима. Ребенок забрался туда во время игры и не смог выбраться самостоятельно.

По данным местных служб, сначала на место прибыли сотрудники фонда спасения, затем вызвали медиков. Чтобы помочь девочке, спасатели сняли бак целиком и аккуратно разрезали его, не причинив ребенку дополнительных травм. После этого девочку передали врачам, которые сразу оказали ей помощь и подали кислород.

Как рассказала бабушка, в момент происшествия она находилась дома с детьми, а родители были на работе на фабрике. Сейчас состояние девочки контролируют медики, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее ребенок уронил на себя сковороду с раскаленным маслом и получил тяжелые ожоги головы.

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