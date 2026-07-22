На Ставрополье объявили режим ЧС после атаки дронов на логистический комплекс

В Невинномысске в зоне пожара на логистическом комплексе объявлен режим ЧС

В Невинномысске в зоне пожара на логистическом комплексе объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия.

В настоящее время идет борьба с огнем, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России.

В результате происшествия одного человека госпитализировали, но угрозы его жизни нет, рассказал Владимиров.

До этого чиновник сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на складской комплекс в Невинномысске пострадали пять человек.

Также в ночь на 22 июля налет БПЛА затронул несколько муниципалитетов Краснодарского края. В частности, в Армавире подверглась атаке более 16 беспилотников нефтебаза. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что вертолет привлекут к ликвидации пожара в Краснодаре после атаки беспилотников.