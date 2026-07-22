В РФ задержали мужчину, призывавшего избавляться от сотрудников Роскомнадзора

ФСБ РФ: читинца задержали за призывы к расправам над сотрудниками Роскомнадзора

Жителя Читы задержали за призывы к восстанию и расправе над сотрудниками Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Забайкальскому краю.

В пресс-службе ведомства рассказали, что под стражей оказался 36-летний мужчина.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Читы, причастного к публичным призывам к экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

Из него следует, что задержанный испытывал личную неприязнь к проводимой властями политике по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим террористические и экстремистские материалы. На этом фоне он публиковал в мессенджере Telegram посты, в которых побуждал других граждан организовать восстание и избавиться от специалистов Роскомнадзора.

По данным ФСБ, в отношении читинца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурант во время допроса дал признательные показания. Кроме того, силовики провели обыск в его доме.

21 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что суд в Москве арестовал анестезиолога одной из частных клиник по пересадке волос, подозреваемого в призывах к расправам над пленными российскими военнослужащими. Врач публиковал соответствующие призывы в комментариях под политическими новостями, публикуемыми в Telegram.

Ранее безработного жителя Краснодара задержали за экстремистские призывы.