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Общество

Вертолет привлекут к ликвидации пожара в Краснодаре после атаки беспилотников

Вертолет привлекут к тушению возгорания на складском комплексе в Краснодаре
МЧС России

Спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, начавшегося в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что к работам по устранению огня привлечены 105 человек и более 37 единиц техники.

В ночь на 22 июля в результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об отражении атаки БПЛА.

Ночной налет затронул несколько муниципалитетов Краснодарского края. В частности, в Армавире подверглась атаке более 16 беспилотников нефтебаза. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Слюсарь рассказал об атаке беспилотников на Ростовскую область.

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