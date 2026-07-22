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Общество

В США задержанная голой девушка помогла полицейским найти склад оружия

Daily Star: в Миссисипи голая американка привела полицию к складу оружия
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Жительница американского штата Миссисипи, задержанная голой, привела сотрудников полиции к складу оружия. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, инцидент произошел 12 июля в городе Эллисвилл. Стражи порядка обратили внимание на внедорожник, который совершал странные маневры на дороге. Правоохранители остановили машину, за рулем которой находилась 22-летняя Кейтлин Максвелл. Девушка была полностью обнажена, а в салоне автомобиля лежали запрещенные вещества и огнестрельное оружие. Речь идет о двух винтовках AR-15, одна из которых была переделана под автоматическую стрельбу, и трех пистолетах Glock.

В публикации подчеркивается, что задержанная отказалась пройти тест на алкогольное опьянение. Девушку направили на допрос, в ходе которого она призналась, что модификацией оружия занимался ее 24-летний парень. Как пояснила Максвелл, молодой человек изготавливал необходимые детали с помощью 3D-принтера.

На этом фоне полицейские провели обыски в доме мужчины, обнаружив и конфисковав несколько единиц оружия. И девушку, и ее возлюбленного поместили в тюрьму. Обоим был назначен залог в размере $35 тыс. (около 2,7 млн рублей).

Действующее в Соединенных Штатах законодательство запрещает гражданам владеть автоматическим оружием, произведенным после 1986 года. Переделка полуавтоматического оружия в автоматическое считается серьезным правонарушением. Более того, на территории Миссисипи с 2024 года действует закон, квалифицирующий хранение и использование оборудования для переделки оружия в автоматическое как тяжкое преступление.

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