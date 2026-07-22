В России пройдет летняя перепись воробьев

С 8 по 16 августа в России состоится всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.

По ее словам, летний учет птиц отличается от зимнего: если в холодное время года воробьи собираются у кормушек, то летом они рассредоточены, поэтому обнаружить их значительно сложнее.

Мостовая отметила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе небольшими семейными группами.

Она рассказала, что во время летней переписи орнитологи и волонтеры также будут искать воробьев с необычной окраской и гибридов. Кроме того, эксперты оценят, насколько далеко полевые воробьи продвинулись вглубь городской застройки для выведения потомства. Мостовая добавила, в последние десятилетия птицы все активнее смещаются с окраин в центр городов.

Предыдущая перепись проходила зимой — с 7 по 15 февраля. Тогда участники акции насчитали более 320 тысяч воробьев по всей стране.

Численность воробьев в России, по данным всероссийской переписи за зиму 2025 года, составила почти 208 тысяч зафиксированных особей, что на 25% больше, чем в 2024 году. Основные популяции сосредоточены в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Волгоградской и Рязанской областях.

Ранее сообщалось, что неизвестный отравил птиц вблизи детсада в центре Хабаровска.