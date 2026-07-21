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Общество

В Тверской области мужчина сжег дом, чтобы скрыть тяжкое преступление, но попался

Житель Тверской области расправился с подругой ради денег и сжег ее дом
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Удомли мужчина сжег дом, чтобы скрыть насильственное преступление, сообщает прокуратура Тверской области.

По версии следствия, 38-летний местный житель вошел в доверие к знакомой, убедил ее снять со счета и хранить дома 7,5 млн рублей, а затем вечером 30 июня 2025 года пришел к ней в гости.

Оказавшись в доме, он ударил подругу по голове тупым предметом, после чего похитил деньги и, чтобы скрыть следы, поджег жилище и скрылся.

В отношении мужчины возбудили дело по четырем статьям, включая п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража), п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 (разбой) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества).

Прокуратура уже вынесла обвинительное заключение, в ближайшее время фигурант предстанет перед судом.

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