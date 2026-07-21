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Общество

Мать нашла незнакомца под кроватью 13-летней дочери и расправилась с ним

В США мать выстрелила в приятеля дочери, прятавшегося под кроватью
Shutterstock

В Мемфисе арестовали местную жительницу, которая выстрелила в приятеля дочери-школьницы, спасти юношу не удалось. Об этом сообщает New York Post.

Американка вернулась домой и нашла 20-летнего Роддериуса Мортона, прячущегося под кроватью в комнате дочери. По словам 13-летней школьницы она пригласила приятеля переночевать, вскоре домой вернулась мать и начала ломиться в дверь ее комнаты. У женщины был пистолет, она кричала, что если застанет парня в доме, то будет стрелять.

Школьница впустила разъяренную женщину, та выгнала Мортона на улицу, затем раздался выстрел. Сосед видел обвиняемую стоящую над юношей с пистолетом, она повторяла: «Я выстрелила в него». В данный момент американка находится в тюрьме. Адвокаты настаивают, что она действовала в целях самообороны, однако из материалов дела не следует, что Мортон угрожал ей или ее дочери.

Ранее петербуржец устроил стрельбу во дворе дома и ранил двух человек.

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