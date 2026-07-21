Мужчина в наушниках попал под поезд в Амурской области и выжил

33-летний житель поселка Магадачи шел по рельсам и оказался под колесами поезда из-за наушников. Об этом сообщает Транспортная полиция Забайкалья.

Инцидент произошел на станции Белогорье. 33-летний мужчина шел по железнодорожному полотну и не заметил приближающийся поезд, так как был в наушниках. Столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в реанимационное отделение Благовещенской центральной районной больницы. В По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. По предварительным данным, он переходил пути в не предусмотренном для этого месте. Следственные органы начали проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Курганской области женщина попала под поезд, пытаясь догнать свою собаку.