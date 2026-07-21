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Общество

В Госдуме предложили ограничить рекламные звонки

В Госдуме предложили запретить рекламные обзвоны в выходные и праздничные дни
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили запретить рекламные обзвоны граждан в выходные и праздничные дни. Соответствующее письмо направлено главе ФАС Максиму Шаскольскому, сообщает ТАСС.

Парламентарии считают, что действующее законодательство не выделяет выходные и праздники как особый период, когда рекламные звонки должны быть ограничены. Они предлагают внести изменения в закон «О рекламе» и закрепить базовое правило, запрещающее массовые автоматические и иные голосовые рекламные обращения к физическим лицам в нерабочие дни.

В начале июня Госдума приняла закон, дающий россиянам право самостоятельно блокировать входящие международные звонки. Граждане смогут установить запрет через личный кабинет или при личном обращении, а снять его — только при личной явке. Операторы связи также обязаны предупреждать абонента о звонке из-за границы.

Исключение сделано для госорганов, Центробанка и кредитных организаций, которые могут массово звонить гражданам без их согласия для предотвращения мошенничества.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с детьми.

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