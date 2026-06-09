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Политика

Россияне смогут блокировать международные звонки

Госдума предоставила россиянам право блокировать международные звонки
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам право самостоятельно блокировать входящие международные звонки. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект в Госдуму внесло российское правительство в декабре прошло года. В первом чтении он был рассмотрен в феврале текущего года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Граждане смогут установить такой запрет через личный кабинет или при личном обращении. Снять его можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.

Закон также обязывает операторов связи предупреждать абонента о звонке из-за границы. Если на номере есть запрет, оператор должен прекратить пропуск таких вызовов.

Для госорганов, ЦБ России и кредитных организаций сделано исключение — они могут массово звонить гражданам без их согласия, чтобы предотвратить мошенничество или в рамках исполнения закона. При этом для других массовых вызовов необходимо получать согласие абонента.

Ранее в России раскритиковали запрет международных звонков для пенсионеров.

 
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