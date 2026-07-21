Во Франции ужесточили наказание для серийных насильников-педофилов

Французские депутаты приняли законопроект о защите детей, который вводит пожизненное заключение для серийных насильников несовершеннолетних. Об этом сообщает Yahoo News France.

За документ проголосовали 378 парламентариев, против выступили семеро. Изначально текст был посвящен реформе системы помощи детям, но после громких преступлений его переориентировали на борьбу с педофилией.

Поправку о пожизненном сроке для серийных изнасилований детей младше 15 лет поддержали 258 депутатов, 84 высказались против. Решение приняли после бурных дебатов в Национальном собрании.

В пятницу левые силы, более активно представленные в зале, отклонили эту меру с перевесом в несколько голосов, назвав ее репрессивным жестом, призванным скрыть недостаток финансирования следствия и профилактики.

Противники поправки назвали ее «популизмом в сфере уголовного права» и заявили, что ужесточение наказаний не снижает преступность. Они также усомнились в юридической обоснованности меры и потребовали усилить финансирование судебной системы, защиты жертв и профилактику рецидивов.

Однако министр по вопросам равенства Орора Берже, выступавшая за инициативу, добилась повторного голосования, которое состоялось сегодня.

В окончательную редакцию вошла норма о бессрочной давности для преступлений против несовершеннолетних — ранее она применялась только к военным преступлениям против человечности. Кроме того, закон обязывает следователей допрашивать подозреваемых по таким делам в течение трех месяцев.

Премьер-министр Себастьен Лекорню назвал это решение «прогрессом», а министр юстиции Жеральд Дарманен поддержал инициативу, но предупредил о возможном нарушении конституционных норм.

Предложение ввести пожизненные сроки для серийных педофилов, совершивших тяжкие преступления против несовершеннолетних, было внесено на фоне нескольких резонансных случаев, которые произошли во Франции за последнее время. В частности, речь идет о деле Жоэля Ле Скуарнека, осужденного за сотни преступлений против детей, но не получившего пожизненное, поскольку закон не позволял этого.

Ранее в Госдуме возмутились мягким наказанием для крымского педофила-рецидивиста.