Россиянка из ревности устроила слежку за бывшим мужем

В Петербурге будут судить женщину за слежку за бывшим мужем

Жительница Петербурга наняла частного детектива и из ревности устроила слежку за бывшим супругом. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 49-летняя петербурженка наняла частного детектива, который установил в машине ее бывшего мужа GPS-трекер. Устройство в реальном времени передавало координаты машины. Кроме того, она прослушивала разговоры в салоне авто и фиксировала перемещения мужчины. Также обвиняемая отправляла знакомым фото бывшего супруга и публиковала в социальных сетях его снимки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, материалы расследования направлены в суд, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

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