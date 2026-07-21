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Общество

В Ингушетии воспитатель детсада избивала ребенка с синдромом Дауна

В Ингушетии воспитательница под камерой ударила ребенка с синдромом Дауна
Кадр из видео/Telegram-канал «News_Ingushetii Official»

В Ингушетии воспитательницу детсада заподозрили в жестоком обращении из-за видео, на котором она якобы бьет ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Инцидент произошел в частном детском саду в селе Кантышево Назрановского муниципального района. На записи видно, что во время занятия женщина несколько раз ударила мальчика по голове после того, как он не смог повторить слог. По данным «Сапы», ребенок имеет подтвержденный диагноз — синдром Дауна.

После публикации ролика в соцсетях делом заинтересовались сотрудники прокуратуры и следственного комитета. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия пребывания детей и соблюдение требований безопасности. Действиям сотрудников дошкольного учреждения дадут правовую оценку, а по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее воспитательница детсада в Сочи ткнула ребенка головой в тарелку и лишилась работы.

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