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Общество

Скульптор потратил $100 тысяч на статую политика, которую никто не хочет покупать

Скульптор из Нью-Йорка потратил на статую Кирка $100 тысяч и не может ее продать
Sergio Furnani

Скульптор из Нью-Йорка Серджо Фурнари потратил $100 тысяч (около 8 млн рублей) на создание в натуральную величину статуи американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило издание The Guardian.

Фурнари рассказал, что потратил на создание статуи свои собственные деньги. Он изобразил политического активиста сидящим, с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кирка, однако соглашался с ним по определенным вопросам.

Интереса со стороны покупателей пока нет. Но Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы долларов. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября 2026 года — в годовщину гибели Кирка.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября 2025 года. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил. Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Однако эксперты по баллистике не смогли доказать, что убившая Кирка пуля была выпущена из принадлежавшей обвиняемому винтовки. Подробнее о расследовании этого дела — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин принес соболезнования семье Кирка.

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